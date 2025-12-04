राजकोट : 2336 आंगनवाड़ी बहनों को मिला नियुक्ति पत्र, मंत्री रमनभाई सोलंकी ने दी शुभकामनाएं

आंगनवाड़ी बहनों को नियुक्ति पत्र देने के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोट में आयोजित जोन स्तरीय समारोह में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रमनभाई सोलंकी ने आमंत्रित अतिथियों के साथ 2336 आंगनवाड़ी बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

मंत्री रमनभाई सोलंकी ने नियुक्त आंगनवाड़ी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नियुक्त हुई सभी बहनों को माता यशोदा बनकर गुजरात के बच्चों के सर्वांगीण विकास के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में भागीदारी का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि आज पूरे गुजरात में लगभग 9 हजार और सौराष्ट्र जोन में 2300 से अधिक आंगनवाड़ी बहनें सेवा में शामिल हुई हैं। यह राज्य के लिए गर्व का विषय है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन माध्यम से योग्यता के आधार पर संपन्न की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और टेडगर बहनें समाज जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं, जो बच्चों को शिक्षा, पोषण और संस्कार देकर एक नई दिशा प्रदान करती हैं। बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना और उन्हें सुपोषण प्रदान करना आने वाले उज्ज्वल भविष्य की नींव है।

इस अवसर पर विधायक भानुबेन बाबरिया ने कहा कि आज से आंगनवाड़ी में शामिल होने वाली सभी बहनों को माता यशोदा का सम्मान प्राप्त हुआ है। बच्चे माँ की गोद से निकलकर आंगनवाड़ी बहनों की गोद में पहुँचते हैं और वहीं से शिक्षा का पहला पाठ सीखते हैं। उन्होंने सभी नई नियुक्त बहनों से बच्चों को राज्य के विकास पथ पर प्रेरित करने की जिम्मेदारी निष्ठा से निभाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में कलेक्टर ओमप्रकाश ने स्वागत भाषण में आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी नवनियुक्त आंगनवाड़ी बहनों को बधाई दी। राजकोट अंचल के 12 जिलों और 3 नगर पालिकाओं से आई कुल 2336 आंगनवाड़ी बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया और अतिथियों का स्वागत मिलेट्स टोकरी भेंट कर किया गया।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अहमदाबाद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट—इन चार जोनों की 9 हजार से अधिक आंगनवाड़ी बहनों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

कार्यक्रम में महापौर नयनाबेन पेढड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणबेन रंगानी, विधायक भानुबेन बाबरिया, दर्शिताबेन शाह, महेंद्र पाडलिया, महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष कंचनबेन बगड़ा, मनपा आयुक्त तुषार सुमेरा, जिला विकास अधिकारी आनंदू सुरेश गोविंद, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर ए.के. गौतम, उप जिला विकास अधिकारी प्रियांक गलचर, प्रांतीय अधिकारी चांदनी परमार, आईसीडीएस विभाग की उप निदेशक पूर्वी पांचाल, कार्यक्रम अधिकारी जनकसिंह गोहिल, शारदाबेन देसाई, दशरथभाई पंड्या, चेतन सोजित्रा सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें उपस्थित रहीं।