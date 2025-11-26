राजकोट : गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन ने राजकोट में छात्रों को दिलाया बायोटेक करियर का रोडमैप

गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन (G.S.B.T.M.) द्वारा 25 तारीख को राजकोट में ‘बायोटेक्नोलॉजी में करियर के मौकों’ पर एक दिन का सेमिनार आयोजित किया गया। प्रमुख स्वामी ऑडिटोरियम में हुए इस आयोजन में कक्षा 11वीं और 12वीं के लगभग 750 छात्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और संबंधित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, करियर अवसरों और स्किल डेवलपमेंट की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस दौरान छात्रों को रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई।

सेमिनार ने छात्रों को विशेषज्ञों से सीधा संवाद करने का अवसर प्रदान किया, जिससे उन्हें अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्णयों को स्पष्ट दिशा मिल सकी। कार्यक्रम के अंत में गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन ने सभी विशेषज्ञ वक्ताओं और उपस्थित प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर मिशन के निदेशक दिग्विजयसिंह जडेजा ने छात्रों को बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में तेजी से उभरते अवसरों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया और उन्हें इस फील्ड में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में गुजरात बायोटेक विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. स्नेहल बगथरिया, मोटिवेशनल स्पीकर शैलेशभाई सगपरिया सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।