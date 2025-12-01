राजकोट : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज, जनवरी 2026 में राजकोट बनेगा सौराष्ट्र–कच्छ उद्योग विकास का केंद्र 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में भारत और गुजरात तेजी से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात सरकार 8 और 9 जनवरी, 2026 को राजकोट में सौराष्ट्र–कच्छ की वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का आयोजन करने जा रही है। इसके साथ ही 8 से 11 जनवरी, 2026 तक वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जीबिशन (VGRE) भी आयोजित होगी, जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र के उद्योग, MSME, सरकारी संस्थान व उद्यमियों को अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

राजकोट इन दिनों एक ग्लोबल एयरोस्पेस हब के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात के प्लेटफॉर्म से कई स्वदेशी कंपनियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरकर सामने आई हैं और इनमें से एक प्रमुख नाम है—श्रीराम एयरोस्पेस एंड डिफेंस LLP। ऑटो इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ रखने वाली यह कंपनी अब एयरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अहम भूमिका निभा रही है।

कंपनी प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘स्वदेशी अपनाओ’ जैसे अभियानों की भावना को साकार करती है। सौराष्ट्र भी वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से एक नवाचार-आधारित औद्योगिक कॉरिडोर बनने की दिशा में अग्रसर है।

श्रीराम एयरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप वल्लभभाई सतानी बताते हैं, “हमने 2017 में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। पिता वल्लभभाई सतानी के मार्गदर्शन में इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को मजबूत करते हुए आज हमारी कंपनी देश के चुनिंदा संगठनों में शामिल हो चुकी है।”

उन्होंने कहा, “गुजरात में हमने मॉडर्न और हाई-टेक प्रिसिजन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम खड़ा किया है, जिसमें अत्याधुनिक मशीनरी और 24×7 पावर-बैक्ड असेंबली सुविधा मौजूद है। इसी वजह से हम एयरबस, बोइंग, रोल्स-रॉयस, डेसॉल्ट एविएशन, ISRO, HAL समेत कई ग्लोबल एयरोस्पेस कंपनियों को ज़रूरी पार्ट्स सप्लाई कर पा रहे हैं।” राजकोट में होने वाली यह रीजनल कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सौराष्ट्र–कच्छ के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है।