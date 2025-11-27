राजकोट : पडधरी सर्विस रोड और लोधिका-रिबड़ा रोड की रीसरफेसिंग तेज़ी से शुरू

राज्य में बारिश समाप्त होते ही मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने सभी जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत राजकोट जिले में रोड और बिल्डिंग विभाग द्वारा पडधरी सर्विस रोड समेत विभिन्न मार्गों पर तेज़ी से रीसरफेसिंग और पैचिंग का कार्य किया जा रहा है।

पडधरी क्षेत्र में सर्विस रोड की मरम्मत, वहीं लोधिका-रिबड़ा रोड पर रीसरफेसिंग और सड़क लेवलिंग जैसे कार्य प्राथमिकता के साथ चल रहे हैं। मानसून के बाद मुख्य मार्गों के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों पर भी डामर पैचिंग, गढ्ढा भराई और रीसरफेसिंग का काम व्यवस्थित रूप से शुरू किया गया है।

स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और परिवहन सेवाओं के लिए यह मरम्मत कार्य बड़ी राहत साबित होंगे। अधिकारियों के अनुसार, सड़क निर्माण और रीसरफेसिंग के दौरान क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी टीम नियमित निरीक्षण कर रही है।

विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले की अन्य प्रमुख सड़कों पर भी मरम्मत और रीसरफेसिंग का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिससे संपूर्ण सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके।