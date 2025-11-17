लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट जिले में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 9.8 किमी का एकता मार्च सम्पन्न

जसदण के जीवापर से सानथली तक मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में स्कूली छात्र, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि तिरंगों के साथ मार्च में शामिल

On
राजकोट जिले में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 9.8 किमी का एकता मार्च सम्पन्न

 लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजकोट जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित पैदल मार्च के अंतर्गत सोमवार को जसदण विधानसभा क्षेत्र में जीवापर से सानथली तक 9.8 किलोमीटर का एकता मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य के मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने की।

मार्च की शुरुआत जीवापर प्राथमिक विद्यालय से हुई, जहाँ गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने सरदार पटेल की प्रतिमा से सजे रथ के साथ शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभायात्रा जीवापर, जूना पिपलिया, प्रतापपुर और सानथली सहित चार गाँवों से होकर गुज़री।

इस अवसर पर मंत्री बावलिया ने सरदार पटेल के प्रेरक जीवन को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल देश में एकता और अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने देशभक्ति और स्वदेशी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मार्च में स्कूली छात्र-छात्राओं, सामाजिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय अधिकारी आर.आर. खंभारा, मामलतदार आई.जी. झाला, तालुका विकास अधिकारी पी.जे. परमार और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कई प्रतिभागियों ने स्वदेशी भावना को प्रोत्साहित करने हेतु खादी के वस्त्र और गांधी टोपी धारण की। तिरंगों और देशभक्ति गीतों से सजे इस पैदल मार्च ने पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सरदार पटेल के आदर्शों का संदेश प्रसारित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट : गुजरात सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद और 10 हज़ार करोड़ का सहायता पैकेज

राजकोट : गुजरात सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद और 10 हज़ार करोड़ का सहायता पैकेज

राजकोट में पवित्र फूलों के पुनर्चक्रण का प्रशिक्षण शुरू

राजकोट में पवित्र फूलों के पुनर्चक्रण का प्रशिक्षण शुरू

राजकोट में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मिल रही नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

राजकोट में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को मिल रही नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

राजकोट : मंदिरों के पवित्र अपशिष्ट से बनेगा पर्यावरण हितैषी हस्तशिल्प, ‘स्वराह’ पहल का शुभारंभ

राजकोट : मंदिरों के पवित्र अपशिष्ट से बनेगा पर्यावरण हितैषी हस्तशिल्प, ‘स्वराह’ पहल का शुभारंभ