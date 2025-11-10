राजकोट : राज्य स्तरीय अंडर-14 फुटबॉल प्रतियोगिता में वडोदरा ने मारी बाजी, राजकोट रहा उपविजेता

खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, गांधीनगर और जिला खेल अधिकारी, राजकोट के संयुक्त तत्वावधान में गुजरात खेल प्राधिकरण, गांधीनगर द्वारा राज्य स्तरीय अंडर-14 ब्रदर्स फुटबॉल प्रतियोगिता-2025 का आयोजन 4 से 8 नवंबर तक राजकोट के रेसकोर्स फुटबॉल ग्राउंड पर किया गया।

राज्यभर के विभिन्न जिलों से आई टीमों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल कौशल, फुर्ती और अनुशासन का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रोमांचक माहौल में खेला गया, जिसमें दर्शकों का उत्साह चरम पर था।

जिला खेल अधिकारी वी.पी. जडेजा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के नवोदित खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना, उनमें टीम भावना, शारीरिक फिटनेस और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं।

प्रतियोगिता में वडोदरा की टीम ने उत्कृष्ट रणनीति और अनुशासित खेल के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि राजकोट की टीम उपविजेता रही। घरेलू मैदान पर खेलते हुए राजकोट की टीम ने शानदार समन्वय और जोश का परिचय दिया। वहीं, आणंद की टीम ने धैर्य और टीम वर्क के बल पर तीसरा स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों की गति, पासिंग और खेल कौशल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों को उम्मीद है कि राजकोट की धरती पर उभर रही ये युवा प्रतिभाएँ भविष्य में राज्य और देश दोनों का नाम रोशन करेंगी।