राजकोट

राजकोट में दिवाली के दिन 70 लाख की चोरी करने वाला भावनगर का चोर गिरफ्तार

नंबर प्लेट हटाकर और चेहरा ढककर पहुँचा था राजकोट; क्राइम ब्रांच ने 65 लाख से अधिक के आभूषण व नकदी बरामद की

 दिवाली के दिन भक्तिनगर सोसाइटी में हुए 70 लाख रुपये की चोरी के मामले का राजफाश करते हुए राजकोट क्राइम ब्रांच ने भावनगर निवासी इरफान उर्फ भूरो इकबाल समा (उम्र 40 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भावनगर से दोपहिया वाहन लेकर राजकोट आया था और पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उसने नंबर प्लेट हटा दी थी और चेहरे पर रूमाल बांध रखा था।

घटना भक्तिनगर सोसाइटी, गली नंबर 5 की है, जहाँ ‘घड़ामन द फाइन क्राफ्टिंग’ फर्म के मालिक दिशांत राणपरा दिवाली के दिन परिवार सहित चोपड़ा पूजन के लिए दुकान गए हुए थे। इसी दौरान बंद बंगले में चोरी की वारदात हुई। पहले अनुमान लगाया गया था कि चोरी 40 लाख रुपये की हुई है, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 70 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया था।

क्राइम ब्रांच ने आरोपी के कब्जे से 65.48 लाख रुपये के सोने के आभूषण, 1.32 लाख रुपये के चांदी के गहने, 2.35 लाख रुपये नकद, अपराध में इस्तेमाल की गई दोपहिया गाड़ी, मोबाइल फोन, तीन आधार कार्ड और एक पैन कार्ड बरामद किए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पर पहले से ही भावनगर के नीलामबाग पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में चोरी का मामला दर्ज है। दिवाली के दिन वह भावनगर से निकला और शिहोर, आटकोट, सरधार मार्ग से होते हुए राजकोट पहुँचा।

भक्तिनगर सोसाइटी पहुँचकर उसने एक बंद बंगले को निशाना बनाया। बालकनी के रास्ते बंगले में घुसकर, उसने पीछे के दरवाजे को खोला और कमरे में रखी तिजोरी को खोलकर गहने और नकदी चुरा ली। बाद में रसोई में रखे बक्सों को भी तोड़ने का प्रयास किया।

चोरी के बाद आरोपी उसी रास्ते से वापस भावनगर भाग गया। एसीपी बी.बी. बसियाना के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच और भक्तिनगर पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया सारा सामान बरामद कर लिया है। राजकोट पुलिस ने बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उससे पूछताछ जारी है ताकि अन्य संभावित वारदातों का भी खुलासा किया जा सके।

