राजकोट : यज्ञ परंपरा और आयुर्वेदिक संस्कृति का संदेश देती रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र

दीपावली के पावन पर्व पर राजकोट नगर निगम द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने विविध विषयों पर अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रंगों और सृजनात्मकता से सजे इस आयोजन में आयुर्वेदिक चिकित्सक श्री हेतवी जोबनपुत्र की बनाई रंगोली विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही।

डॉ. जोबनपुत्र ने अपनी रंगोली के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा और आयुर्वेद के गूढ़ सिद्धांतों को दर्शाया। उनकी रंगोली का विषय था “यज्ञ से जुड़ी पंचभौतिकत्व ऊर्जा: हमारा मूल, हमारी संस्कृति।” इसमें उन्होंने यज्ञ परंपरा से उत्पन्न ऊर्जा, प्रकृति के पाँच तत्वों और दिव्य चिकित्सा के वैज्ञानिक पहलुओं को सुंदरता से समाहित किया।

यह रंगोली केवल रंगों का मेल नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदेश का जीवंत प्रतीक बनी। दर्शकों ने इसे भारतीय परंपरा और वैज्ञानिक सोच के संगम के रूप में सराहा।

आयोजन स्थल पर उपस्थित नागरिकों ने कहा कि डॉ. जोबनपुत्र की यह कलाकृति दीपावली के वास्तविक अर्थ, अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसरता को साकार रूप में प्रस्तुत करती है।