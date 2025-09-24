राजकोट : लोधिका आईसीडीएस कार्यालय में “पोषण महोत्सव-2025” का आयोजन

राजकोट के लोधिका आईसीडीएस कार्यालय में तालुका स्तरीय “पोषण महोत्सव-2025” का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईसीडीएस कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को पौष्टिक आहार के महत्व, बाजरे जैसे मिलेट्स के लाभ और टेक होम राशन (टीएचआर) के उपयोग पर जानकारी दी। साथ ही गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष आहार मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के दौरान “मोटापा मुक्त गुजरात अभियान” के अंतर्गत नागरिकों को जंक फूड से परहेज़ करने, चीनी और तेल का सेवन कम करने तथा बच्चों, किशोरों और माताओं के लिए संतुलित एवं पौष्टिक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया।

इस आयोजन में लोधिका तालुका पंचायत अध्यक्ष, चांदली गाँव के सरपंच, तालुका शिक्षा अधिकारी, बाल विकास योजना अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी बहनें और बड़ी संख्या में लाभार्थी शामिल हुए। नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए “स्वस्थ माँ - स्वस्थ शिशु” और “स्वस्थ भारत - पोषित भारत” के संकल्प को आगे बढ़ाया।

कार्यक्रम में टीएचआर और मिलेट्स की ओर से पाककला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें मातृशक्ति हांडवो (अरुणाबेन हरयाणी) को पहला पुरस्कार, बालशक्ति केक (रिधिबेन लसकरी) को दूसरा और खजूर लड्डू को तीसरा पुरस्कार मिला। मिलेट्स श्रेणी में रागी चॉकलेट (मीनाबेन जादव) प्रथम, ज्वार सरगवा का ढोकला (स्वातिबेन सोंदरवा) द्वितीय और बाजरा-राजगरा घुघरा (कुंदनबेन गोसाई) तृतीय स्थान पर रहे। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।