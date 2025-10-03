राजकोट : जलदाय मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने विंछिया में 6.33 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

जल संसाधन एवं जलदाय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने राजकोट ज़िले के विंछिया तालुका में 6.33 करोड़ रुपये की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें भूमिगत सीवर, सीसी रोड और पेवर ब्लॉक के कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री ने सत्यजीत सोसाइटी मुख्य मार्ग, खोडियार उपनगर क्षेत्र, शामलिया से पुराना पंजरापोल क्षेत्र तथा जिनपारा क्षेत्र में सीसी रोड और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री बावलिया ने कहा कि विंछिया क्षेत्र का विकास निरंतर प्रगति पर है और राज्य सरकार इस क्षेत्र को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बुनियादी ढांचे सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं।

भूमिपूजन कार्यक्रम में तालुका पंचायत उपाध्यक्ष भूपतभाई रोजासरा, नेता रमेशभाई, वल्लभभाई, हितेशभाई, सागरभाई, पोपटभाई, सरपंच चतुरभाई राजपरा, उपसरपंच घनश्यामभाई रोजसरा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।