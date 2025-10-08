राजकोट : सणोसरा में ‘विकास सप्ताह’ का उत्सव: 13.75 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण, 500 नागरिकों ने ली भारत विकास प्रतिज्ञा

राजकोट जिले के सणोसरा गाँव में ‘विकास सप्ताह–2025’ के तहत मंगलवार रात जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगाणी की अध्यक्षता में रात्रि सभा और विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गाँव में 13.75 लाख रुपये की लागत से तैयार 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम में लगभग 500 नागरिकों ने भाग लिया और ‘विकास रथ’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात की स्वर्णिम विकास यात्रा का अवलोकन किया। ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि “सरकार सचमुच हमारे द्वार पर आई है।”

सणोसरा पहुँचते ही ‘विकास रथ’ देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। साथ ही, ‘सेवा सेतु’ शिविर में नागरिकों को आयुष्मान कार्ड, वय वंदना कार्ड, आय प्रमाणपत्र जैसी अनेक सेवाओं का लाभ मिला। चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों की नि:शुल्क जांच की गई और आवश्यक दवाएँ वितरित की गईं।

सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष प्रवीणाबेन रंगाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य ने अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कमी के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ‘बचत उत्सव’ की शुरुआत की है और सेवा सेतु जैसे कार्यक्रमों से सरकार को सीधे नागरिकों के द्वार तक पहुँचाया है।

कार्यक्रम में उपस्थित 500 लोगों ने ‘भारत विकास प्रतिज्ञा’ ली। इस अवसर पर राजकोट तालुका पंचायत अध्यक्ष चेतनभाई कथीरिया, सणोसरा सरपंच नफीसाबेन सेरसिया, राजकोट मामलतदार कीर्तिकुमार मकवाणा, तालुका विकास अधिकारी वनराजसिंह चौहान, विस्तार अधिकारी शरदभाई मेहता सहित अनेक ग्रामीणजन मौजूद रहे।