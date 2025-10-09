राजकोट : "विकास सप्ताह-2025" के तहत परा पिपलिया गाँव में ‘विकास रथ’ का भव्य सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के सुशासन के 24 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे गुजरात में "विकास सप्ताह-2025" उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजकोट तालुका के परा पिपलिया गाँव में "विकास रथ" का स्वागत एवं सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया।

गाँव में पहुँचे विकास रथ का ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास की यात्रा पर आधारित एक प्रेरक फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे लोगों ने बड़े ध्यान से देखा।

कार्यक्रम के दौरान ‘सेवा सेतु’ शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिला। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से जनता को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और इच्छुक नागरिकों को योजनाओं के फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

कुपोषण उन्मूलन और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईसीडीएस विभाग की बहनों द्वारा बाजरे के पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही, उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और पोषण संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।

इस अवसर पर 20 लाभार्थियों को कुल 36 हजार रुपये की सहायता राशि वितरित की गई, जबकि 330 से अधिक नागरिकों ने ‘भारत विकास प्रतिज्ञा’ लेकर देश और राज्य के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य सुमिताबेन चावड़ा, तालुका पंचायत सदस्य लाभुबेन हुम्बल, सरपंच वीणाबेन हुम्बल, उपसरपंच मेसूरभाई कोठीवार, सीडीपीओ प्रफुलाबेन मकवाना, चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल देगामा तथा विस्तार अधिकारी शरदभाई मेहता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन “विकास रथ” के सम्मान और ग्रामीणों के उत्साहपूर्ण सहभाग के साथ हुआ, जिसने परा पिपलिया गाँव को विकास यात्रा की प्रेरणादायी झलक से सराबोर कर दिया।