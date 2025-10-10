राजकोट में ‘पोषण दिवस’ के साथ मनाया गया विकास सप्ताह

विकास सप्ताह के अवसर पर राजकोट जिला महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय द्वारा 9 अक्टूबर को ‘पोषण दिवस’ मनाया गया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ (7 अक्टूबर 2001) की 24वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राज्यव्यापी विकास सप्ताह का हिस्सा रहा।

मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्रभाई मोदी ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए जिले में महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने पोषण जागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए।

इस अवसर पर ‘सुपोषण संवाद’ कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित लोगों को माताओं, नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए संतुलित आहार एवं सही पोषण के तरीकों की जानकारी दी गई। साथ ही ‘अन्नप्राशन’ संस्कार कार्यक्रम में बच्चों को अन्न खिलाने की पारंपरिक विधि संपन्न की गई।

‘पोषण भी, पढ़ाई भी’ के मूलमंत्र के तहत 11 से 14 वर्ष की किशोरियों को पोषण संबंधी सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी प्रदान की गई। आंगनवाड़ी केंद्रों की दीवारों पर पोषण संबंधी प्रेरक नारे लिखे गए और कार्यकर्ताओं एवं लाभार्थियों द्वारा ‘पोषण शपथ’ भी ली गई। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ, सक्षम गुजरात की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना रहा।