राजकोट

राजकोट : BIS की बड़ी कार्रवाई: बिना मानक चिन्ह वाले निर्माताओं पर छापेमारी, लाखों का माल जब्त

एक्टिव प्लस मैन्युफैक्चरर्स और ओम एनर्जी इक्विपमेंट पर सर्च ऑपरेशन; स्टोरेज टैंक, ग्लास ट्यूब और सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम ज़ब्त

On
ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) राजकोट ब्रांच ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई करते हुए उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापा मारा जो बिना BIS मार्क के उत्पाद बना और बेच रही थीं। इस अभियान के तहत एक्टिव प्लस मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेटोडा स्थित ओम एनर्जी इक्विपमेंट पर सख्त कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के अनुसार, ये कंपनियां बिना आवश्यक BIS स्टैंडर्ड मार्क के स्टोरेज पानी के टैंक, ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब और सोलर वॉटर हीटिंग सिस्टम का निर्माण और विपणन कर रही थीं। कार्रवाई के दौरान एक्टिव प्लस मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड से दो चरणों में बड़ी मात्रा में सामान ज़ब्त किया गया।

पहले चरण में विभिन्न प्रकार के स्टोरेज वॉटर टैंक, ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब और सोलर हीटिंग सिस्टम के 14 टैंक, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपये, सीज़ किए गए। दूसरे चरण में अलग-अलग साइज़ के 53 टैंक और अन्य सामग्री जब्त हुई, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 7.5 लाख रुपये बताई गई। पूरी कार्रवाई BIS राजकोट ऑफिस के डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार पांडे, डिप्टी डायरेक्टर राहुल राजपूत, असिस्टेंट डायरेक्टर शुभम और टीम द्वारा की गई।

BIS अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रोडक्ट की खरीद से पहले ISI मार्क और लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें। साथ ही उत्पाद की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए ‘BIS Care’ ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई। ब्यूरो ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि उद्योगों द्वारा ISI मार्क के गलत उपयोग से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत BIS कार्यालय को दें।

