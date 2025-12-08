राजकोट में 32 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले पुलिस थानों व आवासों का शिलान्यास

राज्य स्तरीय पुलिस हाउसिंग मंत्री कमलेशभाई पटेल ने राजकोट जिले में 32 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले पुलिस थानों और पुलिस आवासों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर 3,200.51 लाख रुपये की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए शिलान्यास पत्थर एवं पट्टिकाओं का अनावरण किया गया।

वित्त, पुलिस हाउसिंग, जेल, सीमा सुरक्षा, होमगार्ड, ग्राम रक्षक, नागरिक सुरक्षा, निषेध एवं आबकारी विभाग के मंत्री कमलेशभाई पटेल ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पुलिस कार्यालयों और आवासों के निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी दिन-रात लोगों और क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्हें आरामदायक आवास मिलने से वे अपने परिवार के साथ बेहतर और सुखद जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

मंत्री ने बताया कि शापर में बनने वाला आधुनिक पुलिस स्टेशन स्थानीय नागरिकों और औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इससे पुलिस और आमजन के बीच बेहतर सामंजस्य और विश्वास भी मजबूत होगा। शापर-वेरावल पुलिस स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया तथा पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा ने मौखिक स्वागत भाषण दिया।

इस अवसर पर विधायक रमेशभाई टिलाला ने औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक पुलिस स्टेशन और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वहीं विधायक भानुबेन बाबरिया ने कहा कि ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मी जब अपने आवास लौटेंगे तो उन्हें सुकून और संतोष का अनुभव होगा। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने भी आभार प्रकट किया।

गौरतलब है कि राजकोट सिटी पुलिस मुख्यालय में 1,563.49 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य किया जाएगा, जबकि 553.53 लाख रुपये की लागत से पुलिस आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा 538.36 लाख रुपये की लागत से एक शहरी पुलिस स्टेशन तथा हीरासर गांव में 545.13 लाख रुपये की लागत से एक सेमी-पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में डीसीपी राकेशभाई देसाई, हरपालसिंह जडेजा, पीआई आर.बी. राणा सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।