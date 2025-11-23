लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट में महिला की उसके घर के पास हत्या

पीड़िता शनिवार शाम भगवतीपारा इलाके में अपने घर से बाहर निकलकर पास के एक भोजनालय में गई थी और वापस नहीं लौटी

राजकोट, 23 नवंबर (भाषा) गुजरात के राजकोट शहर में 33 वर्षीय एक महिला पर उसके घर के पास अज्ञात व्यक्तियों ने बेरहमी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़िता स्नेहा असोदिया शनिवार शाम भगवतीपारा इलाके में अपने घर से बाहर निकलकर पास के एक भोजनालय में गई थी और वापस नहीं लौटी।

सहायक पुलिस आयुक्त बी वी जाधव ने बताया, "रविवार सुबह उसका शव बी डिवीजन थानाक्षेत्र में उसके आवास के पास एक सुनसान गली में मिला।"उन्होंने बताया कि उस पर धारदार हथियार से बेरहमी से हमला किया गया था और उसके चेहरे और सिर पर चोट के निशान थे। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने अपने पति हितेश असोदिया को बताया था कि वह पानी पूरी खाने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी।

अधिकारी ने कहा, "हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। अभी तक किसी पारिवारिक विवाद का कोई सबूत सामने नहीं आया है।" उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

