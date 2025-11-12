राजकोट : गुजरात सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद और 10 हज़ार करोड़ का सहायता पैकेज

गुजरात सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित 10 हज़ार करोड़ रुपये के राहत पैकेज और समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की घोषणा से किसानों में उत्साह का माहौल है। राजकोट ज़िले के विभिन्न गाँवों के किसानों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे “किसान हितैषी निर्णय” बताया है।

राजकोट के कोटडासांगानी तालुका के मोटा मांडवा गाँव के युवा किसान विशाल हिरपरा ने कहा कि राज्य सरकार ने मूंगफली के लिए समर्थन मूल्य 1452 रुपये प्रति मन तय किया है, जो बाज़ार मूल्य से बेहतर है। उन्होंने कहा, “यह सरकार की किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की मिसाल है। अब छोटा किसान भी अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकेगा।”

हिरपरा ने आगे बताया कि सरकार ने आदेश दिया है कि मूंगफली की बिक्री के बाद किसानों को दो से तीन दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगा। साथ ही, बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत पैकेज के तहत मुआवज़ा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “यह सहायता सर्दियों की सिंचाई वाली खेती में हमारे लिए बड़ी मदद साबित होगी। इसके लिए मैं सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।”

वहीं, बगदलिया गाँव के किसान घनश्यामभाई मकवाना ने भी सरकार की सराहना करते हुए कहा, “प्रकृति हमसे नाराज़ है, लेकिन सरकार हमारे साथ खड़ी है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद शुरू करने और 10 हज़ार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत है। आने वाले दिनों में जब यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी, तब हम और मजबूती से खेती कर सकेंगे।” किसानों का मानना है कि सरकार की यह पहल न केवल वर्तमान संकट से उबारने में मदद करेगी, बल्कि आगामी मौसम की खेती के लिए भी हौसला बढ़ाएगी।