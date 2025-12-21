लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
राजकोट

राजकोट : जसदण-विंछिया क्षेत्र में जनकल्याण शिववंदना पदयात्रा का उत्साहपूर्ण आयोजन

बच्चों ने झंडों व कलश के साथ किया मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया का पारंपरिक स्वागत

On
राजकोट : जसदण-विंछिया क्षेत्र में जनकल्याण शिववंदना पदयात्रा का उत्साहपूर्ण आयोजन

 गुजरात सरकार के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया के नेतृत्व में ‘जनकल्याण शिववंदना पदयात्रा’ का आयोजन राजकोट जिले के जसदण-विंछिया क्षेत्र में किया गया। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य देश व राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ जनकल्याण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना है।

पदयात्रा के पहले दिन की शुरुआत घेला सोमनाथ मंदिर से हुई, जो माधवीपुर, गोडलाधार, गढ्डिया (जस), जसदण, अटकोट, खर्चिया (जाम) होते हुए मोटा दडवा तक पहुंची। यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

पदयात्रा में बड़ी संख्या में बच्चों की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही। बच्चे पूरे जोश और उत्साह के साथ मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। हाथों में झंडे लिए बच्चे लयबद्ध कदमों से चलते नजर आए। विभिन्न स्थानों पर बच्चों द्वारा पारंपरिक तरीके से कलश के साथ मंत्री का स्वागत किया गया।

बच्चों की सक्रिय भागीदारी और उनके चेहरे पर दिखती खुशी ने पदयात्रा के माहौल को और भी जीवंत बना दिया। बच्चों के इस उत्साह को देखकर उपस्थित बुजुर्गों और ग्रामीणों में भी संतोष और प्रसन्नता का भाव देखने को मिला। पदयात्रा के माध्यम से जनकल्याण, विकास और सामाजिक सहभागिता का संदेश प्रभावी रूप से प्रसारित हुआ।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajkot

Related Posts

राजकोट जिले के 2.41 लाख से अधिक किसानों ने कृषि राहत पैकेज के लिए किया आवेदन

राजकोट जिले के 2.41 लाख से अधिक किसानों ने कृषि राहत पैकेज के लिए किया आवेदन

राजकोट : गोकुल–मथुरा यात्रा से लौट रहे राजकोट के सोने के व्यापारी की उदयपुर के पास सड़क हादसे में मौत

राजकोट : गोकुल–मथुरा यात्रा से लौट रहे राजकोट के सोने के व्यापारी की उदयपुर के पास सड़क हादसे में मौत

राजकोट : हेरिटेज कंज़र्वेशन वर्कशॉप के तहत आर्कियोलॉजिस्टों का राजकोट दरबार गढ़ दौरा

राजकोट : हेरिटेज कंज़र्वेशन वर्कशॉप के तहत आर्कियोलॉजिस्टों का राजकोट दरबार गढ़ दौरा

राजकोट में तीन दिवसीय हेरिटेज कंज़र्वेशन सेमिनार–कम–वर्कशॉप का शुभारंभ

राजकोट में तीन दिवसीय हेरिटेज कंज़र्वेशन सेमिनार–कम–वर्कशॉप का शुभारंभ