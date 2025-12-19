राजकोट : पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक संपन्न

राजकोट डीसीबी पुलिस स्टेशन में पुलिस कमिश्नर ब्रजेश कुमार झा की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस कमिश्नर ने हाल के दिनों में मारिजुआना के इस्तेमाल, बिक्री और खेती से जुड़े मामलों में हुई बढ़ोतरी को “रेड फ्लैग” बताते हुए चिंता जताई।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद मारिजुआना और अन्य ड्रग्स की बिक्री और खपत बढ़ रही है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को इस रैकेट को तोड़ने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, मारिजुआना के लिए उपयोग में आने वाले रोलिंग पेपर बेचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों को नशे के लिए विशेष रूप से निशाना बनाए जाने को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने शैक्षणिक संस्थानों की अथॉरिटीज़ को भी सख्त मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

एंटी-ड्रग कैंपेन के तहत क्राइम डिपार्टमेंट के डीसीपी जगदीश बांगरवा ने इस माह पुलिस विभाग द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एसओजी और पुलिस विभाग द्वारा गांजा और एमडी ड्रग्स बेचने के तीन मामलों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। इसके अलावा, स्कूलों के आसपास 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में तंबाकू बेचने वाले पान गल्लों के खिलाफ कोपटा एक्ट के तहत 117 मामलों में 23,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने यह भी बताया कि पीआईटी एनबीपीएस के तहत 16 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई है।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान, राजकोट महानगरपालिका, वन विभाग तथा खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा 9 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलाए गए नशा विरोधी अभियानों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।

इस बैठक में डीसीपी जोन-1 हेतल पटेल, डीसीपी जोन-2 राकेश देसाई, प्रांत अधिकारी चांदनी परमार, एसओजी पीआई एस.एम. जडेजा सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों के अधिकारी, कस्टम, सोशल सिक्योरिटी, फूड एंड ड्रग्स, फोरेंसिक, सिविल, साइकेट्रिस्ट, रिहैबिलिटेशन, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि तथा राजकोट की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।