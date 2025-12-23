राजकोट और ITI जेतपुर के संयुक्त रिक्रूटमेंट फेयर में युवाओं को रोजगार का अवसर

लेबर, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, गुजरात राज्य के अंतर्गत डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफिस, गांधीनगर, असिस्टेंट डायरेक्टर (एम्प्लॉयमेंट) ऑफिस, राजकोट तथा ITI जेतपुर (वीरपुर) के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य रिक्रूटमेंट फेयर का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले की अध्यक्षता राज्य के स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एवं ग्रामीण विकास मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

इस अवसर पर मंत्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा कि गुजरात के अधिक से अधिक युवाओं को जल्द रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ITI में चल रहे स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अब कंप्यूटर के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ITI और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट विभिन्न कंपनियों के साथ एमओयू (MoU) कर, ITI के अलग-अलग कोर्स के प्रशिक्षुओं के माध्यम से उद्योगों को आवश्यक मैनपावर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ITI और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण भी किया जाएगा।

मंत्री ने रोजगार मेले में उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों से अपील की कि आज के युवा तेजी से सीखने में सक्षम हैं, इसलिए उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और जहां आवश्यक हो, उन्हें सहयोग प्रदान किया जाए। साथ ही उन्होंने मिशन मंगलम योजना के अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग और लोन असिस्टेंस स्कीम का लाभ उठाकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का आह्वान किया।

इस मौके पर विधायक जयेशभाई रादड़िया ने कहा कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट समय-समय पर रिक्रूटमेंट फेयर आयोजित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने जेतपुर ITI और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के उत्कृष्ट कार्य के लिए आयोजकों को बधाई दी।

कार्यक्रम के दौरान गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत, उर्मिलाबेन राठौड़ और वधेला दिव्याबेन को बैंक सखी एवं बीसी सखी के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि राजकोट जिले की विभिन्न ITI द्वारा एक वर्ष में कुल 36 रोजगार मेले आयोजित कर लगभग 4,400 उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री जसुमतिबेन कोराट, राजकोट डेयरी के अध्यक्ष गोरधनभाई धामेलिया, ITI राजकोट के उप निदेशक कंजारिया, विभिन्न ITI के प्राचार्य, रोजगार विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, कंपनियों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।