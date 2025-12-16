राजकोट : श्री खिजड़िया प्राइवेट स्कूल में ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन’ पर जागरूकता कार्यक्रम

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रेरणा से मिशन लाइफ और गिर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में राजकोट तालुका स्थित श्री खिजड़िया प्राइवेट स्कूल में ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन’ विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और समाज में प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना रहा।

कार्यक्रम के तहत विद्यालय के विद्यार्थियों ने गांव क्षेत्र से करीब 7,800 प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अनुपयोगी प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। इस प्लास्टिक कचरे से विद्यार्थियों ने रचनात्मक और उपयोगी वस्तुएं बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही ‘प्लास्टिक-फ्री दुनिया’ विषय पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को गिर फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र और स्टेशनरी भेंट की गई।

विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नाटक और गीतों की प्रस्तुति देकर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और उसके स्थान पर कपड़े के बैग के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रभावशाली संदेश दिया। उनकी प्रस्तुतियों को उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों ने सराहा।

इस अवसर पर गिर फाउंडेशन के असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भावेश त्रिवेदी तथा गोंडल के नेचर लवर हितेश दवे ने सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के बहिष्कार और प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर विषयों पर उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुए अपने विचार रखे।

कार्यक्रम का सफल आयोजन विद्यालय के प्रिंसिपल रामदेवसिंह जडेजा के मार्गदर्शन में खिजड़िया प्राइवेट स्कूल के समस्त स्टाफ परिवार के सहयोग से संपन्न हुआ। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के प्रयास विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देंगे।