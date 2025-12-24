लोकतेज WhatsApp channel
राजकोट

राजकोट : श्री माखावड प्राइमरी स्कूल में पपेट शो के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी

रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस, राजकोट के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

राजकोट के लोधिका तहसील के माखावड गांव स्थित श्री माखावड प्राइमरी स्कूल में रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस के सहयोग से एक ट्रेडिशनल मीडियम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पपेट शो के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान पपेट कलाकारों ने पारंपरिक पात्रों पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। इन पात्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’, स्वच्छता अभियान, सेवा सेतु कार्यक्रम सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सरल और रोचक तरीके से अवगत कराया गया। बच्चों ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक देखा और योजनाओं से जुड़ी जानकारियों को सहज रूप से समझा।

कार्यक्रम के समापन पर सूचना विभाग की ओर से विद्यालय को डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन कार्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न सरकारी योजना पुस्तिकाएं भेंट की गईं, ताकि विद्यार्थी और शिक्षक इनसे आगे भी लाभ उठा सकें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी तथा सूचना विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक माध्यमों के जरिए बच्चों में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ना रहा।

