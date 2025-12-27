लोकतेज WhatsApp channel
सूरत : भक्ति और एकजुटता से ही राष्ट्र उन्नति संभव : संत सुधांशु जी महाराज

रामलीला मैदान में विराट भक्ति सत्संग की शुरुआत यज्ञ से, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु दी आहुतियाँ

विश्व जागृति मिशन द्वारा संचालित बालाश्रम (अनाथाश्रम) सूरत के लाभार्थ रामलीला मैदान, सूरत में विगत तीन दिनों से चल रहे विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परम पूज्य राष्ट्र संत सुधांशु जी महाराज ने भक्तों के साथ यज्ञ में सहभागिता करते हुए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु भगवान को आहुतियाँ अर्पित कीं।

सत्संग को संबोधित करते हुए सुधांशु जी महाराज ने कहा कि जब मन और विवेक चित्त अवस्था में होते हैं, तब जीवन में सुबुद्धि का वास होता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “राष्ट्र की उन्नति के लिए एकजुटता अत्यंत आवश्यक है।” महाराजजी ने कहा कि जो मनुष्य परमात्मा के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, उस पर भगवान अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति भाव से जीवन के नियमों का पालन करने पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।

उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि किस्मत की मरम्मत गुरु का दरबार ही करता है और जीवन की लकीरें तभी बदलती हैं जब गुरु का आगमन होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सहित अनेक महान व्यक्तित्व अपने गुरु के मार्गदर्शन से ही महान बने और राष्ट्र का नाम रोशन किया। 

विराट भक्ति सत्संग महोत्सव के समन्वयक आचार्य रामकुमार पाठक ने कहा कि यह सूरतवासियों का परम सौभाग्य है कि पूज्य सुधांशु जी महाराज जैसे महान संत का सद्गुरु रूप में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को सूरत की धरती पर बहती ज्ञान गंगा बताते हुए कहा कि इससे घर-परिवार में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।

विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल के प्रमुख गोविन्द डांगरा एवं उपाध्यक्ष पूरणमल सिंघल ने जानकारी दी कि इस अवसर पर संयुक्त पुलिस आयुक्त के.एन. डामोर (आईपीएस), सीडब्ल्यूसी चेयरमैन सुनीता पटेल, पूर्व उपमहापौर डॉ. रविंद्र पाटील, सहायक आयुक्त जीएसटी एवं कस्टम्स विमल सोनी (आईआरएस) सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने महाराजजी से आशीर्वाद प्राप्त किया।

उपाध्यक्ष योगेश मोदी एवं महामंत्री डॉ. रजनीकांत दवे ने बताया कि मंडल के कोषाध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल ने परिवार सहित व्यास पूजन किया। व्यास पूजन के पश्चात बबलू तिवारी, सीताराम मारु, अनिल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाराजजी से आशीर्वाद लिया।

संगठन मंत्री देवीदास पाटिल एवं प्रचार मंत्री इन्द्रमणि चतुर्वेदी ने बताया कि इस विराट भक्ति सत्संग महोत्सव में गुजरात सहित अन्य कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित हुए हैं। मंत्री रामकेवल तिवारी एवं सह-कोषाध्यक्ष बंशी जोशी ने बताया कि मंडल के सदस्य किरण डोबरिया, किशोर पाटिल सहित अन्य सदस्य एवं महिला टीम संपूर्ण व्यवस्था में सक्रिय रूप से जुटी हुई है।

