लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने शेल्टर होम अलथान में छठी बार कराया सामूहिक भोजन

 जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परोसा गया प्रसाद

On
सूरत : अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति ने शेल्टर होम अलथान में छठी बार कराया सामूहिक भोजन

अग्रवाल समाज जागृति सेवा समिति, अलथान-वेसू की ओर से शेल्टर होम अलथान में शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को छठी बार भोजन सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित हुई।

समिति की ओर से यह भोजन प्रसाद यजमान जयंती  गुप्ता के सहयोग से उनके सुपौत्र रूद्र उमेश गुप्ता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कराया गया। इस अवसर पर शेल्टर होम में रह रहे बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों को प्रेमपूर्वक भोजन परोसा गया।

सेवा कार्य में समिति के सदस्य राकेश बजावावाला, कपिल गर्ग, अजय डालमिया, गोपाल शाह, अशोक ‘राधे-राधे’, मुकेश गोयनका, श्याम अग्रवाल, दिलीप रूंगटा, संजय अग्रवाल, सूर्यकांत अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

सभी सेवाभावियों ने अपने हाथों से भोजन परोसते हुए शेल्टर होम में रह रहे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से आशीर्वाद प्राप्त किया। समिति ने भविष्य में भी इसी प्रकार सेवा कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : चैंबर के डेलीगेशन ने रेज़ोन सोलर लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया

सूरत : चैंबर के डेलीगेशन ने रेज़ोन सोलर लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया

सूरत : टेक्सटाइल पर्व 2.0 (दिन 5), 'विकसित भारत @2047' में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भूमिका पर चर्चा

सूरत : टेक्सटाइल पर्व 2.0 (दिन 5), 'विकसित भारत @2047' में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भूमिका पर चर्चा

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और जय सरदार विद्यालय द्वारा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर अवेयरनेस सेशन आयोजित

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स और जय सरदार विद्यालय द्वारा सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पर अवेयरनेस सेशन आयोजित

सूरत : ‘अंजना टेनमेंट’ का उद्घाटन, 416 नए घरों से झुग्गी-मुक्त शहर की दिशा में मजबूत कदम

सूरत : ‘अंजना टेनमेंट’ का उद्घाटन, 416 नए घरों से झुग्गी-मुक्त शहर की दिशा में मजबूत कदम