सूरत : केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, ओएनजीसी सूरत में केवीएस का 63वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

केंद्रीय विद्यालय संगठन का 63वां स्थापना दिवस 15 दिसंबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, ओएनजीसी, सूरत में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आशीष कुमार, जॉइंट कमिश्नर, आयकर विभाग (टीडीएस) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रवीण कुमार, डिप्टी कमिश्नर, आयकर विभाग, सूरत उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयकर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी शामिल हुए।

कार्यक्रम का शुभारंभ गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ, जिसकी जिम्मेदारी हिम्मत सिंह ने निभाई। इसके पश्चात प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में प्रार्थना, प्रतिज्ञा, विचार, समाचार, दिन का शब्द एवं जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन हेमेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा किया गया।

विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार ने मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का हरित स्वागत किया। स्वागत गीत मितेश गगनानी के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया। अपने स्वागत भाषण में प्राचार्य ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के उद्देश्यों, उपलब्धियों एवं राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम के दौरान केवीएस गीत, प्राथमिक अनुभाग की कविता प्रस्तुति, रचनात्मक शिक्षण गतिविधियां तथा प्रभारी सुश्री प्रीति श्रीवास्तव के निर्देशन में कक्षा 7 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय की स्कूल कैप्टन कक्षा 12 की छात्रा मदीहा सय्यद एवं उनके साथियों की प्रभावशाली प्रस्तुति भी सराहनीय रही।

प्राथमिक अनुभाग प्रभारी श्रीमती दक्षा गुप्ता द्वारा केवीएस के फ्लैगशिप कार्यक्रमों से जुड़ी गतिविधियां कराई गईं। वहीं, कक्षा 11 के प्रभारी हेमेंद्र सिंह के निर्देशन में नाटक का मंचन किया गया। श्रीमती अनु भाटिया के मार्गदर्शन में स्केटिंग एवं खेल कार्यक्रम का आकर्षक प्रदर्शन भी किया गया।

मुख्य अतिथि आशीष कुमार ने अपने संबोधन में केंद्रीय विद्यालय संगठन की शैक्षिक भूमिका की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में भुवनेश जांगिड़ ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, जबकि पूरे कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन पार्थ शुक्ला ने किया। स्थापना दिवस समारोह विद्यालय परिवार के लिए प्रेरणादायी एवं स्मरणीय रहा।