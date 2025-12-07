सूरत : अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 20-21 दिसंबर को धूलिया में

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन आगामी 20 एवं 21 दिसंबर 2025 को धूलिया, महाराष्ट्र में किया जाएगा। उक्त जानकारी अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका ने दी।

उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल के सानिध्य में एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल की अध्यक्षता में संपन्न होगी। बैठक में समाज से जुड़े कई सामयिक, समाजोपयोगी एवं संगठनात्मक विषयों पर गहन मंथन एवं समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

इस राष्ट्रीय बैठक का आयोजन धूलिया अग्रवाल समाज एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन के आतिथ्य में किया जा रहा है। बैठक में देश के सभी प्रांतों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य सहभागिता करेंगे। सभी पदाधिकारी आगामी समय में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय करेंगे।

आयोजन समिति के रमाकांत खेतान, गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, किरण अग्रवाल, विजय चौधरी एवं कैलाशचंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस बैठक को लेकर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल है और पूरी आयोजन समिति उत्साहपूर्वक तैयारी में जुटी हुई है।