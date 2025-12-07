सूरत : श्री कृष्णाराज विद्यालय में गीता महोत्सव–2025 के तहत ऑनलाइन परीक्षा संपन्न

पांडेसरा स्थित श्री कृष्णाराज विद्यालय, 78, छत्रपति शिवाजी नगर, बमरोली रोड में रविवार, 7 दिसंबर 2025 को गीता महोत्सव–2025 के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। यह आयोजन जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय, सूरत एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन–वराछा) के संयुक्त प्रकल्प के अंतर्गत किया गया।

विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. राजेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में श्रीमद्भगवद्गीता के महत्व, उसके जीवनमूल्यों में योगदान तथा उसके माध्यम से चरित्र निर्माण और जीवन परिवर्तन की भावना को विकसित करना है।

इस परीक्षा का आयोजन कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए कुल तीन चरणों में किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। श्री कृष्णाराज विद्यालय के कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों ने गीता महोत्सव 2025 के अंतर्गत इस परीक्षा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

परीक्षा के अंत में सभी विद्यार्थियों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। परीक्षा के दौरान विद्यालय की शिक्षिका कोमल साहू शांतिलाल ने विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन दिया, जबकि शिक्षिका रिया नागेश पाठक ने उनके कार्य में सहयोग किया। सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा में उत्साह और अनुशासन के साथ सहभागिता की।