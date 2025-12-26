राजकोट : गोंडल के लूनीवाव गांव में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने किया वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का नेतृत्व

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने राजकोट जिले के दौरे के दौरान गोंडल तालुका के लूनीवाव गांव में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने गांव की गलियों में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान को भी गति दी और साफ-सफाई बनाए रखने की प्रेरणा दी।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने के बाद शाम को लूनीवाव गांव पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने गांव के एक प्राइमरी स्कूल परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत बरगद का पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के बच्चों और शिक्षकों से आत्मीय संवाद किया तथा बच्चों को पेड़ों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी।

राज्यपाल ने बच्चों से आग्रह किया कि आज लगाए गए पौधों को प्रतिदिन पानी दें और बड़े होने तक उनकी देखभाल करें। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों के हाथों बरगद के साथ-साथ अर्जुन सादड़, करंज, पुत्रंजीवा, नीम, उमरो, और पीपल जैसे विभिन्न पौधों का रोपण किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अंतर्गत रामजी मंदिर से सुखनाथ महादेव मंदिर तक सड़क की सघन सफाई करवाई। इस अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणाबेन रंगानी, जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश, राजकोट ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के निदेशक ए. के. वस्तानी, सरपंच राजेशभाई रूपारेलिया, सफाई कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने गांव को स्वच्छ और आदर्श बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में संप्रभुता की भावना निहित है और सफाई कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसे अवसरों पर समाज के लिए कुछ करने की भावना से पेड़ अवश्य लगाने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा, “एक पेड़ लगाने के बाद उसकी कम से कम तीन साल तक देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद वही पेड़ जीवनभर आपकी देखभाल करता है। पेड़ हमें मुफ्त में ऑक्सीजन, छाया और लकड़ी प्रदान करता है।” कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल ने गांव के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की।