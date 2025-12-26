SVF ने ‘जय कनैयालाल की’ का ट्रेलर लॉन्च किया; पारिवारिक मनोरंजन के साथ भावनाओं और हँसी का अनोखा मिश्रण

SVF ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जय कनैयालाल की’ का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक धर्मेश एस. महेता ने किया है। यह एक पूरी तरह से पारिवारिक ड्रामा फिल्म है।

गुजराती सिनेमा के सुपरस्टार सिद्धार्थ रांदेरिया इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। हंसी, भावनाएँ और रोज़मर्रा के पारिवारिक संघर्षों से बनी यह कहानी नमनराज प्रोडक्शन्स प्रा. लि. और सिद्धार्थ रांदेरिया प्रोडक्शन LLP के सहयोग से तैयार की गई है।

फिल्म ‘जय कनैयालाल की’ का ट्रेलर लॉन्च

• फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी

• ट्रेलर लिंक – https://www.youtube.com/watch?v=GmcZhgEMC7E

ट्रेलर में एक मध्यमवर्गीय परिवार की दिल छू लेने वाली झलक दिखाई देती है, जहाँ श्रद्धा, परिवार, गलतफहमियाँ और हंसी-मज़ाक का सुंदर मेल देखने को मिलता है। फिल्म छोटी-बड़ी बातों के ज़रिए रिश्तों की गर्माहट को बेहद सच्चाई के साथ पेश करती है। ट्रेलर में भावनात्मक और हास्य पलों का संतुलन दर्शकों को एक जुड़ाव वाला अनुभव कराता है।

ट्रेलर के दृश्यों में एक रंगीन और जीवंत दुनिया नज़र आती है। सिद्धार्थ रांदेरिया एक आम इंसान के किरदार में दिखते हैं—नम्र, सरल और लोगों से जुड़ने वाले, जो ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना हल्के हास्य और समझदारी से करते हैं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरी भावनाएँ भी प्रस्तुत करती है, जो हर पीढ़ी के दर्शकों को छू जाएँगी।

फिल्म में हितु कनोडिया, वैशाली ठक्कर, अनेरी वजाणी, श्रेय मारडिया सहित कई मज़बूत कलाकारों की टीम दिखाई देगी, जो मिलकर संस्कृति और रिश्तों से भरे परिवार को जीवंत बनाती है।

ट्रेलर लॉन्च के मौके पर सिद्धार्थ रांदेरिया ने कहा—“यह कहानी आम जिंदगी की सादगी और हिम्मत को दर्शाती है। ट्रेलर में वही भावनाएँ झलकती हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं—श्रद्धा, हंसी और परिवार के लिए दिया गया त्याग। यह फिल्म पूरे दिल से बनाई गई है और मुझे यकीन है कि दर्शकों को इसमें अपनी कहानी दिखाई देगी।”

निर्देशक धर्मेश एस. महेता ने कहा—“‘जय कनैयालाल की’ के ज़रिए मैं ऐसी कहानी कहना चाहता था जो सामान्य होते हुए भी अर्थपूर्ण हो। ट्रेलर उस दुनिया को दिखाता है जहाँ श्रद्धा और करुणा रोज़मर्रा के फैसलों को दिशा देती हैं। मुझे उम्मीद है कि यह दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ाव पैदा करेगा।”

परंपरा और आधुनिक सोच के मेल के साथ, ‘जय कनैयालाल की’ एक ऐसा पारिवारिक अनुभव देने का वादा करती है, जो सिनेमाघर से निकलने के बाद भी दर्शकों के दिल में बना रहेगा।