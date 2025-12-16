हैदराबाद में सार्वजनिक सेवा दक्षता के लिए देश की पहली क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली शुरू

हैदराबाद (तेलंगाना) [भारत], 15 दिसंबर: सेवा वितरण और त्वरित प्रतिक्रिया में सुधार की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए, हैदराबाद जिला कलेक्टर हरि चंदना आईएएस ने हैदराबाद कलेक्टरेट में क्यूआर कोड आधारित जन फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है।

यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है, जो नागरिकों को प्राप्त सेवाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करने और प्रतिक्रिया देने का एक सीधा और सुलभ माध्यम प्रदान करती है।

नव-प्रारंभ की गई यह प्रणाली नागरिकों और सेवा प्रदाताओं के बीच संचार को सरल और प्रभावी बनाने के लिए तैयार की गई है। क्यूआर कोड स्कैन करके आगंतुक तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं, जिससे अधिकारियों को सेवाओं की गुणवत्ता और अपने प्रदर्शन पर रीयल-टाइम जानकारी प्राप्त होती है। यह व्यवस्था फीडबैक संग्रह से जुड़ी पुरानी समस्याओं—जैसे देरी, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी—को दूर करने में सहायक होगी।

इस प्रणाली का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह फीडबैक देने की प्रक्रिया को आसान और सभी के लिए सुलभ बनाती है। अब आगंतुकों को औपचारिक प्रक्रियाओं का इंतज़ार करने या जटिल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। क्यूआर कोड के माध्यम से वे अपनी शिकायत, सुझाव या सराहना तुरंत व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रणाली स्मार्टफोन के साथ संगत है और इसके लिए किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, जिससे सभी आयु वर्ग और पृष्ठभूमि के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं।

इस पहल का प्रभाव व्यापक होने की उम्मीद है। नागरिकों से सीधे फीडबैक मिलने से कर्मचारी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सकेंगे, देरी कम होगी और सेवा की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा। फीडबैक प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाकर यह प्रणाली प्रशासनिक कार्यालय के सभी सदस्यों में अधिक जवाबदेही, दक्षता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है।

दक्षता के साथ-साथ, क्यूआर कोड फीडबैक प्रणाली सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी के उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। डिजिटल समाधान अपनाकर यह पहल दर्शाती है कि सरल तकनीकी उपकरण भी संचार की खाइयों को पाट सकते हैं, कार्यप्रवाह में सुधार कर सकते हैं और उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित कर सकते हैं।

रीयल-टाइम फीडबैक से बार-बार आने वाली समस्याओं की पहचान, सेवा गुणवत्ता की निगरानी और लक्षित सुधार संभव हो पाते हैं, जिससे सीधे तौर पर नागरिकों को लाभ मिलता है।

यह पहल अन्य कार्यालयों और संस्थानों के लिए भी एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है जो जवाबदेही और जन सहभागिता बढ़ाना चाहते हैं। सरल, पारदर्शी और प्रभावी फीडबैक तंत्र के माध्यम से हैदराबाद जिला यह दर्शाता है कि नवाचार किस प्रकार प्रशासन और जनता के बीच रोज़मर्रा के संवाद को बेहतर बना सकता है।

नागरिकों को अपने अनुभव साझा करने और सुधारों को प्रभावित करने का अवसर मिलता है, जिससे एक अधिक संवादात्मक और उत्तरदायी वातावरण बनता है।

क्यूआर कोड फीडबैक प्रणाली सामान्य टिप्पणियों और सुझावों से लेकर सेवा गुणवत्ता से संबंधित विशिष्ट शिकायतों तक, विभिन्न प्रकार के इनपुट को संभालने में सक्षम है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को ट्रैक किया जाता है, जिससे कार्रवाई की निगरानी और परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके।

समय के साथ यह प्रणाली रुझानों, पैटर्न और सुधार योग्य क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेगी, जिससे सेवा सुधार के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा।

जनता के लिए यह पहल कार्यालय की संवेदनशीलता और प्रभावशीलता पर भरोसा बढ़ाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी शिकायत अनदेखी या विलंबित न हो और प्रत्येक फीडबैक को स्वीकार कर उस पर कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों के लिए यह सहभागिता और जवाबदेही का नया स्तर स्थापित करती है, जो सक्रिय समस्या समाधान और निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करती है।

इस फीडबैक प्रणाली की शुरुआत उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवा मॉडल पर बढ़ते ज़ोर को दर्शाती है और यह दिखाती है कि सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में तकनीक का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित कर यह पहल पारदर्शिता, त्वरित प्रतिक्रिया और दक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी को लाभ होता है।

हैदराबाद कलेक्टरेट आने वाले आगंतुक कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर इस पहल में भाग ले सकते हैं। यह प्रणाली उपयोग में आसान और सभी के लिए सुलभ है, जिसके लिए केवल एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है।

प्रक्रिया सुरक्षित है, चाहें तो गुमनाम रूप से भी फीडबैक दिया जा सकता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी सुझावों और प्रतिक्रियाओं को सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए गंभीरता से लिया जाए।

संक्षेप में, क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रणाली की शुरुआत सार्वजनिक सेवा की दक्षता और संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक का उपयोग करके संचार को अधिक सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाती है, जिससे फीडबैक को सक्रिय रूप से एकत्रित, निगरानी और उस पर कार्रवाई की जा सके।

नागरिकों को अपने अनुभव और विचार साझा करने का अधिकार देकर यह पहल निरंतर सुधार और जवाबदेही की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और सेवा संचालन के लिए एक नया मानक स्थापित करती है।