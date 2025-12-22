लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3'

अक्टूबर 2026 में रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3'

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) अजय देवगन अभिनीत बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3', दो अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने इसकी घोषणा की।

फिल्म के लेखक अभिषेक पाठक ही इसका निर्देशन भी कर रहे हैं। फिल्म 'स्टार स्टूडियो18' द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। वहीं, आलोक जैन, अजित अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इसके निर्माता हैं।

फिल्म में अजय देवगन एक बार फिर 'विजय सलगांवकर' की अपनी प्रसिद्ध भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, रजत कपूर और अक्षय खन्ना भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे।

निर्माताओं ने रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया पर एक टीजर साझा किया। इसके कैप्शन में लिखा है, "दृश्यम3 दृश्यम डे पर। आखिरी हिस्सा बाकी है। 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में।"

'दृश्यम' का पहला भाग 2015 में और दूसरा 2022 में रिलीज हुआ था। यह फिल्म शृंखला मूल रूप से जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्मों की हिंदी रीमेक है, जिसमें मोहनलाल ने जॉर्जकुट्टी की मुख्य भूमिका निभाई है।

