सोनू सूद ने बताई ‘चैरिटी फाउंडेशन’ शुरू करने की वजह
मुंबई, 16 दिसंबर (वेब वार्ता)। मशहूर अभिनेता सोनू सूद ने अपने करियर में ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया है, लेकिन असल जीवन में वे एक सच्चे हीरो से कम नहीं हैं। वे कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों की मदद से लेकर पंजाब में बाढ़ प्रभावितों की सहायता करते नजर आए थे।
अभिनेता ने सामाजिक कार्यों से समाजसेवा की एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन शुरू करने का उद्देश्य बताया।
अभिनेता का कहना है कि फाउंडेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत और यहां की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्त करवाना है। उन्होंने कहा, “कई महिलाएं आर्थिक तंगी या सामाजिक कारणों से अस्पताल नहीं जा पातीं या फिर अपनी तकलीफें किसी से नहीं कह सकती हैं। हमारी इस पहल के तहत देश के किसी भी कोने में रहने वाली ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं की सर्जरी पूरी तरह मुफ्त में करवाई जाएगी।”
अभिनेता ने बताया कि उनकी टीम ने 500 से ज्यादा सर्जरी सफलतापूर्वक करवाई हैं, जिससे इतने ही लोगों की जान बची हैं और 500 से अधिक परिवारों को नया जीवन मिला है।
अभिनेता ने अपनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, “मैं अपनी टीम और उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पीड़ित महिलाओं के मामलों की जानकारी दी और उन्हें फाउंडेशन तक पहुंचाया।”
उन्होंने आखिरी में कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, “मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मिले, तो उन्हें हमारे पास लाएं।
हम उनका इलाज एकदम मुफ्त में करवाएंगे। एक नया जीवन देंगे और साथ में मिलकर इस देश को और महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से मुक्ति दिलवाएंगे और एक नया अध्याय लिखेंगे कि किस तरह हम मिलजुलकर लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।”
अभिनेता अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। उन्होंने साल 2020 में किसान की दो बेटियों की मदद की थी। दरअसल, सोशल मीडिया पर किसान की बेटियों का खेत जोतते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। सूद ने उस किसान परिवार को तुरंत एक ट्रैक्टर भिजवाया था।