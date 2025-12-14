लोकतेज WhatsApp channel
फैंस से अब यूट्यूब चैनल के जरिए जुड़ेंगे सोनू सूद, दिया अपने परिवार में शामिल होने का मौका

मुंबई, 14 दिसंबर (वेब वार्ता)। सोशल मीडिया पर मुखर होकर हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले सोनू सूद फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं।

रविवार की सुबह ही अभिनेता ने फैंस को खुश होने का मौका दे दिया है क्योंकि अभिनेता अब सिर्फ इंस्टाग्राम के जरिए ही अपने चाहने वालों से कनेक्ट नहीं होंगे, बल्कि यूट्यूब चैनल के जरिए भी मिल जुड़ पाएंगे। अभिनेता ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की घोषणा कर दी है।

अभिनेता सोनू सूद ने इंस्टाग्राम के जरिए अपने नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की जानकारी दी है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा, “कितने टाइम से लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर आओ, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब आप लोग अभी यूट्यूब पर हैं, तो मेरा होना भी बनता है।”

अभिनेता ने फैंस से अपने चैनल पर आने की अपील की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है।”

सोनू सूद ने साथ ही ये भी जानकारी दी कि चैनल पर नई अनाउंसमेंट भी होने वाली है। कुल मिलाकर अब फैंस अपने चहेते अभिनेता का नया रूप ब्लॉगिंग के जरिए देख पाएंगे। बता दें कि इससे पहले अभिनेता ने ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी सोशल मीडिया बैन करने की अपील
सरकार से की थी।

उन्होंने कहा था, “हमारे देश में भी बच्चों का बचपन बनाए रखने और स्क्रीन एडिक्शन को रोकने के लिए नियम बनाने की जरूरत है।” अभिनेता ने इसी के साथ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के बैन का समर्थन किया है।

उन्होंने लिखा था, “ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले ही 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर चुके हैं और अब समय आ चुका है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए। हमारे बच्चे भी असली बचपन जीने के हकदार हैं।

उन्हें भी फैमिली के साथ रिश्ता मजबूत करने का मौका मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है स्क्रीन के एडिक्शन से आजादी।” इससे पहले अभिनेता ने इंडिगो संकट पर भी अपनी राय रखी थी और खुले तौर पर इंडिगो एयरलाइंस का सपोर्ट किया था।

अभिनेता ने यात्रियों से शांत रहने और एयरलाइन स्टाफ के साथ सम्मानपूर्वक पेश आने की बात कही थी।

