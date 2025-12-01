सामंथा रुथ प्रभु ने राज निदिमोरू से शादी की

लोकतेज WhatsApp channel
नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु सोमवार को फिल्म निर्माता राज निदिमोरू के साथ विवाह बंधन में बंध गईं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिये यह खबर साझा की, जिसमें उनकी शादी की कई तस्वीरें शामिल थीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘‘एक दिसंबर 2025।’’

‘‘रंगस्थलम’’ और ‘‘सुपर डीलक्स’’ जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के लिए चर्चित सामंथा ने मैरून रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहनी और उसके साथ सुनहरे रंग के आभूषण पहने।

‘गो गोवा गॉन’ और ‘ए जेंटलमैन’ के फिल्म निर्माता राज ने सफेद कुर्ता पहना था और उसके साथ ‘रोज गोल्ड’ रंग की जैकेट पहनी थी।

इस जोड़े को कई बार एक साथ कार्यक्रमों में देखा गया। हालांकि, उन्होंने अपने रिश्ते को निजी रखा।

सामंथा की पहली शादी अभिनेता नागा चैतन्य से हुई थी। दोनों ने 2017 में शादी की थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया। राज की शादी पहले श्यामली डे से हुई थी। उन्होंने 2015 में शादी की थी, लेकिन 2022 में तलाक के लिए अर्जी दी।

