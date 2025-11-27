आमिर खान बने आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस पाने वाले पहले अभिनेता

मुंबई, 27 नवंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है। आमिर खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं।

उनकी जबरदस्त एक्टिंग ने कई कल्ट फिल्म दी हैं, और उन्होंने लगातार मनोरंजन की दुनिया में ऐसा योगदान दिया है जिसने इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। उनकी इसी बेहतरीन सफलता और काम के सम्मान में, आमिर खान को पहला आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।

आमिर खान पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस मिला है। यह सम्मान मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण को समर्पित है, जिसे उनके परिवार ने शुरू किया है।

इस खास सम्मान को आमिर खान ने बोमन ईरानी के हाथों हासिल किया। ऐसे में इस ग्रैंड अवॉर्ड नाइट की झलकियां शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा,एक दिग्गज को सबसे यादगार तरीके से सम्मानित करते हुए, आमिर खान ने बोमन ईरानी के हाथों पहला आर.के. लक्ष्मण एक्सिलेंस अवॉर्ड हासिल किया, और हज़ारों लोगों ने इस खास पल को देखा।

अवॉर्ड के साथ एक लाइव कॉन्सर्ट भी हुआ, जिसे ऑस्कर विनिंग कंपोज़र ए.आर. रहमान ने पेश किया। यह समारोह एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जहाँ संगीत और यादें उस कार्टूनिस्ट को समर्पित थीं, जिन्होंने भारत के सबसे प्यारे किरदारों में से एक द कॉमन मैन को बनाया।