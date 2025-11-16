हैदराबाद: पायरेटेड फिल्में अपलोड करने के आरोप में मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार

हैदराबाद, 16 नवंबर (भाषा) हैदराबाद शहर की पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर पायरेटेड फिल्में अपलोड करने के आरोप में एक प्रमुख संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इससे फिल्म निर्माताओं को काफी नुकसान हुआ है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान रवि के रूप में हुई है और वह विदेश से अपनी गतिविधियां चला रहा था। उसे भारत लौटने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

रवि ने कथित तौर पर पुलिस को उसे पकड़ने की चुनौती दी थी।

फिल्म निर्माताओं ने पहले भी पायरेसी के खतरे के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर डिजिटल कंपनियों के सर्वर को भी हैक कर लिया और आधिकारिक रिलीज से पहले वेबसाइट पर फिल्म की मूल प्रतियां जारी कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप फिल्म उद्योग को काफी नुकसान हुआ।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले का पूरा विवरण सोमवार को मीडिया के साथ आधिकारिक तौर पर साझा किया जाएगा।