‘रसिया बलमा’ ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

मुंबई, 15 नवंबर (वेब वार्ता)। कॉमेडी से भरपूर फिल्म ‘मस्ती 4’ के मेकर्स ने एक और धमाकेदार ट्रैक ‘रसिया बलमा’ रिलीज किया है। गाने ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी है।

यूके की खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया गया यह गाना फिल्म के रंगीन और मस्तीभरे मूड को पूरी तरह दर्शाता है। इसमें ‘ओरिजिनल मस्ती बॉयज़’ रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी अपने मजेदार बहुरूपिये अंदाज में नजर आ रहे हैं।

उनके साथ तुषार कपूर, रुही सिंह, श्रेया शर्मा, एलनाज़ नोरौज़ी, शाद रंधावा और निशांत मलकानी भी शामिल हैं, जिससे यह गाना और भी विजुअली ग्रैंड बन गया है। ‘रसिया बलमा’ को दर्शन राठौड़ और पायल देव ने गाया है, जबकि संगीत संजय-दर्शन की जोड़ी ने तैयार किया है। इसके बोल संजीव चौतुर्वेदी ने लिखे हैं।

गायक दर्शन राठौड़ ने बताया कि यह ट्रैक ऐसा है जो “सुनते ही डांस फ्लोर पर खड़ा कर देता है।” उन्होंने कहा, “हमने इसमें पुराने ज़माने की देसी मस्ती को मॉडर्न बीट्स के साथ मिलाने की कोशिश की है, और इसे बनाते वक्त खूब मज़ा आया।” निर्देशक मिलाप मिलन ज़वेरी ने कहा, “‘मस्ती 4’ मेरे लिए हंसी के नाम लिखा एक लव लेटर है।

यह दोस्ती, प्यार और उन पागलपन भरे पलों की कहानी है जो हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ‘रसिया बलमा’ फिल्म की आत्मा को बखूबी दर्शाता है रंगीन, जोशीला और पूरी तरह मस्ती से भरा हुआ। हमारे बॉयज़ वापस आ गए हैं, और इस बार पागलपन एक नए स्तर पर होगा।”

‘मस्ती 4: लव वीजा’ टैगलाइन के साथ यह फिल्म फ्रेंचाइज़ी को एक नए अंदाज में आगे बढ़ाती है। इस बार फिल्म में नर्गिस फाखरी और अरशद वारसी भी धमाल मचाने वाले हैं। शानदार प्रोडक्शन डिजाइन, जीवंत विजुअल्स और मिलाप ज़वेरी के ट्रेडमार्क कॉमिक टच के साथ, यह फिल्म साल की सबसे मनोरंजक एंटरटेनर साबित हो सकती है।

वेवबैंड प्रोडक्शन और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत ‘मस्ती 4’ को मारुति इंटरनेशनल और बालाजी टेलीफिल्म्स के सहयोग से बनाया गया है। बता दें कि फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।