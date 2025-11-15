रजनीकांत और बालकृष्ण को सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर इफ्फी में सम्मानित किया जाएगा

पणजी, 15 नवंबर (भाषा) दिग्गज अभिनेता रजनीकांत और नंदमुरी बालकृष्ण को सिनेमा में 50 साल पूरे करने पर आगामी भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डा. एल मुरुगन ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘दिग्गज अभिनेता रजनीकांत और नंदमुरी बालकृष्ण को सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया जाएगा, जो भारतीय फिल्म संस्कृति पर उनके स्थायी प्रभाव का जश्न मनाने वाला मील का पत्थर होगा।’’

मुरुगन ने कहा, ‘‘समापन समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिसमें उनके उत्कृष्ट कार्य, व्यापक लोकप्रियता और दशकों से भारतीय कहानी कहने की कला को आकार देने में उनके योगदान को मान्यता दी जाएगी।’’

इफ्फी का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा।

समापन समारोह पणजी के निकट डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा, जबकि महोत्सव का उद्घाटन सुरम्य डी.बी. बंदोदकर रोड पर एक भव्य झांकी परेड के साथ होगा।

रजनीकांत ने 1975 की फिल्म ‘अपूर्व रागंगल’ से अपने करियर की शुरुआत की थी और शुरू में नकारात्मक भूमिकाओं में अभिनय किया। बाद में, वह एक ऐसे नायक के रूप में उभरे, जिसके प्रशंसकों की संख्या बहुत बड़ी हो गई और और उनके अभिनय के चलते फिल्मों ने ब्लॉकबस्टर कमाई की।

तेलुगु अभिनेता एन बालकृष्ण ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और ‘समरसिम्हा रेड्डी’, ‘सिम्हा, आदित्य 369’ और ‘मुदुला मावैया’ जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हैं। वह आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक भी हैं।

मुरुगन ने कहा कि हर साल इफ्फी में नयी चीजें शामिल की जाती हैं।

उन्होंने बताया कि इस बार महोत्सव का उद्घाटन पारंपरिक तरीके से करने के बजाय पणजी में भव्य झांकी परेड के साथ किया जाएगा।

मंत्री के अनुसार, भारत की समृद्ध फिल्म संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों की कुल 12 झांकियां परेड में शामिल होंगी।

मुरुगन ने कहा कि महोत्सव के लिए 7,500 प्रतिनिधियों ने पहले ही अपना नाम पंजीकृत करा लिया है, जिसमें 84 देशों की 270 फिल्म दिखाई जाएंगी।