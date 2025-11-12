अभिनेता गोविंदा को अस्पताल से मिली छुट्टी, कहा ‘मैं ठीक हूं, ज्यादा कसरत कर ली थी’

मुंबई, 12 नवंबर (भाषा) अभिनेता गोविंदा को बुधवार को एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। उन्हें घर पर अचेत अवस्था में पाये जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

गोविंदा (61) ने ‘क्रिटी केयर’ अस्पताल से बाहर आने के बाद उनका इंतजार कर रहे संवाददाताओं से बात की।

गोविंदा ने कहा, “मैं ठीक हूं। मैंने बहुत ज्यादा कसरत की थी और बहुत थक गया था। योग-प्राणायाम अच्छा है। ज्यादा व्यायाम करना मुश्किल है। मैं अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि योग-प्राणायाम बेहतर है।”

अभिनेता ने इलाज के बारे में पूछे जाने पर कहा, “इलाज जारी है। चिकित्सकों ने मुझे दवा दी है।”

गोविंदा के कानूनी सलाहकार और मित्र ललित बिंदल घर पर अचेत होने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले गये थे।

बिंदल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “कल (मंगलवार) रात करीब साढ़े आठ बजे उन्हें (गोविंदा को) बेचैनी महसूस हुई और वह बेहोश हो गए। इसके बाद परिवार ने चिकित्सक से सलाह ली, जिन्होंने कुछ दवा दी। लेकिन उन्हें अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसलिए हमने दोबारा चिकित्सक से सलाह ली और उनकी सलाह पर हम उन्हें अस्पताल ले गए। अब उनकी हालत स्थिर है और वह आराम कर रहे हैं। चिकित्सक उनकी देखभाल कर रहे हैं।”

पिछले साल अक्टूबर में गोविंदा को उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कथित तौर पर गोली लगने के बाद क्रिटी केयर अस्पताल ले जाया गया था।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य गोविंदा को घटना के तीन दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।