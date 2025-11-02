शाहरुख खान अभिनीत ‘किंग’ 2026 में रिलीज होगी

नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘किंग’ 2026 में रिलीज होगी। निर्माताओं ने रविवार को इसकी घोषणा की।

फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। सिद्धार्थ ने पहले शाहरुख के साथ 2023 में ‘पठान’ में काम किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। आगामी फिल्म ‘किंग’ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित है।

शाहरुख के 60वें जन्मदिन के मौके पर इसकी घोषणा की गई। साथ ही शीर्षक का अनावरण वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अभिनेता सिल्वर हेयरकट के साथ एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इसमें उनके एक्शन दृश्यों की झलकियां भी दिखाई गईं।

प्रोडक्शन बैनर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साझा किया। इसने कैप्शन में लिखा, ‘‘सौ देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम- किंग। यह शोटाइम है! सिनेमाघरों में 2026।’’

फिल्म में शाहरुख की बेटी सुहाना खान और दीपिका पादुकोण भी हैं।

शाहरुख और पादुकोण ने ‘ओम शांति ओम’, ‘चेन्नई एक्सप्रेस’, ‘पठान’ और 'जवान' जैसी फिल्मों में काम किया है, जो 2023 में रिलीज हुई थी।

अभिनेता पिछली बार राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म ‘डंकी’ में तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी के साथ दिखाई दिए थे।