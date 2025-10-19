लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

‘नफ़रत’ में संदीपा धर और दर्शन रावल की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री ने जीता सबका दिल जीत लिया

On
‘नफ़रत’ में संदीपा धर और दर्शन रावल की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री ने जीता सबका दिल जीत लिया

मुंबई, 19 अक्टूबर (वेब वार्ता)। म्यूज़िक वीडियो ‘नफ़रत’ में संदीपा धर और दर्शन रावल की दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया है। संदीपा धर एक बार फिर दर्शकों को अपने नए म्यूज़िक वीडियो ‘नफ़रत’ के साथ मोहित करने लौटी हैं, जिसमें उनके साथ सोलफुल सिंगर दर्शन रावल नज़र आ रहे हैं। 

अपनी अभिव्यक्तिपूर्ण अदाकारी और ग्रेसफुल डांसिंग के लिए जानी जाने वाली संदीपा एक बार फिर साबित करती हैं कि वह आज के समय की सबसे बहुमुखी परफॉर्मर्स में से एक हैं।पहले ही फ्रेम से संदीपा एक अलौकिक आकर्षण बिखेरती हैं ।

उनकी खूबसूरती प्यार, दर्द और नाज़ुक भावनाओं के हर पहलू को सहजता से दर्शाती है। उनकी अभिव्यक्तिपूर्ण आंखें और नैचुरल स्क्रीन प्रेज़ेंस हर गीत को जीवन से भर देती हैं, जो दर्शन रावल की मधुर आवाज़ के साथ एक खूबसूरत दृश्य कविता का रूप ले लेती है।

गीत के बारे में बात करते हुए संदीपा धर ने कहा, ‘नफ़रत’ उन गानों में से एक है जो आपको प्यार के हर रंग को महसूस करने का मौका देता है। दर्शन के साथ काम करना शानदार अनुभव था।

उनके संगीत में इतनी सहज भावनाएँ होती हैं कि उसमें खुद को पूरी तरह डुबो देना आसान हो जाता है। डांस हमेशा से मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। यह उन भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल होता है। 

इस गाने में एक डांस सीक्वेंस था जिसमें मुझे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ा, और मुझे खुशी है कि मेरा परफॉर्मेंस कहानी को और ऊंचाई देता है। ‘नफ़रत’ में संदीपा की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी डांसिंग स्किल्स भी बखूबी झलकती हैं।

हर मूवमेंट और जेस्चर में उनकी नफ़ासत और जुनून दिखाई देता है, जो कहानी में लय और गहराई दोनों जोड़ता है। गाने के विज़ुअल्स, मूडी, काव्यात्मक और सिनेमैटिक उनके प्रदर्शन को और भी प्रभावशाली बना देते हैं, जिससे संदीपा वीडियो का धड़कता हुआ दिल बन जाती हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood

Related Posts

सुभाष घई ने व्हिस्लिंग वुड्स एकेडमी में साहित्य और कला पर रखे विचार, नया कोर्स शुरू

सुभाष घई ने व्हिस्लिंग वुड्स एकेडमी में साहित्य और कला पर रखे विचार, नया कोर्स शुरू

‘दूसरा आदमी’ को 48 साल पूरे, नीतू कपूर ने ताजा कीं पुरानी यादें

‘दूसरा आदमी’ को 48 साल पूरे, नीतू कपूर ने ताजा कीं पुरानी यादें

'चंदू चैम्पियन' के लिये कार्तिक आर्यन को पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार

'चंदू चैम्पियन' के लिये कार्तिक आर्यन को पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार

अमिताभ बच्चन का 83वां जन्मदिन: बॉलीवुड सितारों ने दी शुभकामनाएं

अमिताभ बच्चन का 83वां जन्मदिन: बॉलीवुड सितारों ने दी शुभकामनाएं