अमिताभ बच्चन को ही फिल्मों में ‘विजय’ नाम देते थे जावेद अख्तर

मुंबई, 10 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के जानेमाने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) के मंच पर बताया है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अलावा किसी को भी ‘विजय’ का नाम नहीं दिया।

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 महनायक अमिताभ बच्चन के 83वें जन्मदिन के जश्न की तैयारी कर रहा है, ऐसे में आने वाले खास एपिसोड में पुराने यादों के साथ ही खुशी के कुछ खास लम्हे भी देखने मिलने वाले हैं। इस एपिसोड में खास मेहमान के रूप में जावेद अख्तर और फरहान अख्तर की बाप-बेटे की जोड़ी शिरकत करने वाली है।

एपिसोड के दौरान, जावेद अख्तर, जिनकी अमिताभ के साथ पुरानी दोस्ती है, ने एक मज़ेदार बात बताई कि उन्होंने कभी भी किसी किरदार का नाम ‘विजय’ केवल अमिताभ बच्चन के लिए ही रखा है। अपनी खास अंदाज में कहानी को बताते हुए जावेद अख्तर ने कहा, “मैंने अपने फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अलावा किसी को भी विजय का नाम नहीं दिया।”

‘जंजीर’ और ‘दीवार’ से लेकर ‘डॉन’ और ‘त्रिशूल’ तक, नाम ‘विजय’ अमिताभ के सबसे यादगार किरदारों के साथ जुड़ गया, एक ऐसी विरासत जो भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर को आज भी परिभाषित करती है। ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का खास जन्मदिन एपिसोड आज 10 अक्टूबर को, केवल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा।

