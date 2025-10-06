‘घर संभालना कोई आसान काम नहीं’, अमिताभ बच्चन गृहिणियों से बोले-खुद को कम न आंकें

लोकतेज WhatsApp channel
मुंबई, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर समाज के एक बेहद महत्वपूर्ण वर्ग यानी गृहिणियों को सम्मानित किया है। उन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए कहा कि कई महिलाएं अपनी मेहनत और जिम्मेदारी को कम आंकती हैं, लेकिन वे गर्व के साथ अपनी पहचान बताएं, क्योंकि घर संभालना कोई आसान काम नहीं है।

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि जब वह अपने टीवी क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) में दर्शकों से पूछते हैं कि वे क्या करती हैं तो कई महिलाएं बहुत ही नर्म और दबे स्वर में कहती हैं कि वे होममेकर हैं।

अमिताभ ने पूछा कि आखिर महिलाएं क्यों अपनी इस भूमिका को इतना छोटा दिखाती हैं? बिग बी ने महिलाओं को कहा कि वे कभी अपने इस काम को छुपाएं नहीं और न दबे स्वर में बताएं। उन्हें गर्व से, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहिए कि वे घर संभालती हैं, क्योंकि घर संभालना आसान काम नहीं है।

उन्होंने विस्तार से बताते हुए अपने ब्लॉग में लिखा, ”घर को देखना, पति की देखभाल करना, बच्चों को देखना, भोजन सबके लिए बनाना, जितने भी ऊपर के काम होते हैं सब देखना। ये कोई आसान काम नहीं होता।”

अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये काम केवल घर के काम नहीं, बल्कि एक तरह का मैनेजमेंट भी होता है, जिसमें सब कुछ सही तरीके से चलना जरूरी होता है। इसलिए महिलाएं जो काम करती हैं, उन्हें अपने उस योगदान पर गर्व करना चाहिए।

बिग बी ने लिखा, “कोविड के समय सभी पुरुषों को पता चल गया कि पत्नी घर में कितना कुछ संभालती है, जब उन्हें खुद वह सब काम देखना पड़ा जो पत्नी करती थी।” उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने घर के काम की अहमियत को बेहतर तरीके से समझाया।”

अमिताभ ने इस बात पर जोर दिया कि घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें समय और ऊर्जा दोनों लगते हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग के आखिर में लिखा, ”काम पर जाने का समय हो गया है… सुबह-सुबह फोन आया… और सभी शुभचिंतकों के लिए मेरा प्यार और आभार… आपका निरंतर प्यार और स्नेह शब्दों से परे है।”

