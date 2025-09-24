आर्यन और सुहाना खान ने पिता शाहरुख को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर दी बधाई

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बच्चों, आर्यन और सुहाना ने अपने पिता को पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और उनके लिए अपनी भावनाएं साझा कीं।

आर्यन और सुहाना ने मंगलवार शाम इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट में अपने पिता को बधाई दी।

उन्होंने लिखा, ‘‘आप हमेशा कहते रहे हैं कि आप सिल्वर नहीं जीतते, और गोल्ड हारते हैं, लेकिन यह सिल्वर गोल्ड है। हमें बहुत खुशी है कि आपने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, पापा आपको बधाई, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।’’

इस पोस्ट में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की दो तस्वीरें थीं, जहां शाहरुख खान को 2023 की फिल्म ‘‘जवान’’ में अभिनय के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया था।

वह यह सम्मान विक्रांत मैसी के साथ साझा कर रहे हैं, जिन्हें ‘‘12वीं फेल’’ में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।

इससे पहले, शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई दी।

गौरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘क्या यात्रा रही है शाहरुख! राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई!!! आप इसके पूरी तरह हकदार हैं… यह आपके वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक विशेष ‘मैन्टल’ डिज़ाइन कर रही हूं।’’

फिल्म ‘‘जवान’’ ने दुनियाभर में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। यह एक ‘थ्रिलर’ थी, जिसमें शाहरुख खान ने सेना अधिकारी विक्रम राठौड़ और उनके जेलर बेटे आज़ाद की दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में नयनतारा और विजय सेतुपति भी मुख्य भूमिका में थे।

आर्यन ने हाल ही में निर्देशन की शुरुआत नेटफ्लिक्स सीरीज़ ‘‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’’ से की है जबकि सुहाना ने 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई फिल्म ‘‘द आर्चीज’’ के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।