ममूटी, अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों ने मोहनलाल को बधाई दी

कोच्चि, 21 सितंबर (भाषा) अभिनेता ममूटी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और पृथ्वीराज सुकुमारन सहित कई मशहूर हस्तियों ने मलयालम फिल्मों के अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दीं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 65 वर्षीय मोहनलाल को 2023 के लिए सिनेमा के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की शनिवार को घोषणा की।

‘इरुवर’, ‘वानप्रस्थम’ और ‘दृश्यम’ जैसी बेहतरीन फिल्में कर चुके मोहनलाल चार दशकों से अधिक समय से फिल्म उद्योग से जुड़े हैं।

अभिनेता के मित्र और अभिनेता ममूटी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, ‘‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार केवल एक अभिनेता के लिए नहीं है बल्कि एक सच्चे कलाकार के लिए है, जिसने सिनेमा को जिया। लाल मुझे आप पर बहुत खुशी और गर्व है। आप वास्तव में इस ताज के हकदार हैं।’’

‘अथिराथ्रम’, ‘अनुबंधम’ और ‘वर्त’ जैसी लोकप्रिय फिल्मों में दोनों अभिनेताओं ने एक साथ काम किया है।

अमिताभ ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मोहनलाल जी आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह सबसे योग्य सम्मान है। बहुत-बहुत बधाई। मैं आपके काम और कलाकारी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। कुछ स्पष्ट भावनाओं को व्यक्त करने की आपकी सरलता वाकई अद्भुत है।’’

मोहनलाल और अमिताभ ने ‘कंधार’ (2010) और ‘राम गोपाल वर्मा की आग’ (2007) में साथ काम किया था।

‘कन्नप्पा’ (2025) में मोहनलाल के साथ काम कर चुके अक्षय ने भी ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर मोहनलाल सर को हार्दिक बधाई। जब भी मुझे आपसे मिलने या आपका काम देखने का मौका मिला, ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन पाठशाला की पहली कतार में बैठ हूं। आप इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं।’’

पृथ्वीराज ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चेट्टा को बधाई।’’

‘कन्नड़म’ की अभिनेत्री मंजू वारियर ने इंस्टाग्राम पर अभिनेता के साथ अपनी एक सेल्फी साझा करते हुए उन्हें बधाई दी।

निर्माता एंटनी पेरुम्बवूर ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरे प्रिय मोहनलाल सर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होते देखकर मुझे अपार खुशी हुई।’’

निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘मुझे दादा साहब फाल्के के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि उन्होंने पहली फ़िल्म बनाई थी जो मैंने नहीं देखी और न ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने इसे देखा हो लेकिन मैंने मोहनलाल को देखा और उनके बारे में जो जानता हूं उसके आधार पर मुझे लगता है कि दादा साहब फाल्के को ‘मोहनलाल पुरस्कार’ दिया जाना चाहिए।’’

मोहनलाल ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 350 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया है।

उन्हें यह पुरस्कार 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।