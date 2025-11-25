लोकतेज WhatsApp channel
अमिताभ बच्चन, शाहरुख, नसीरुद्दीन शाह और अन्य फिल्मी कलाकारों ने धर्मेंद्र को किया याद

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने दिवंगत धर्मेंद्र को याद करते हुए मंगलवार को कहा कि हर कोई 60 साल तक लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता और धर्मेंद्र की कमी को पूरा करना असंभव है।

धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके समकालीन कलाकारों, कनिष्ठों और प्रशंसकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा।

अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने मित्र और 'शोले' तथा 'चुपके चुपके' जैसी फिल्मों के सह-कलाकार धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि धर्मेंद्र अपने शानदार करियर के दौरान एक ऐसे जगत में बेदाग रहे जिसने हर दशक में बदलाव देखा है।

शाहरुख ने धर्मेंद्र को पिता समान बताया जबकि आलिया भट्ट ने 'रॉकी ​​और रानी की प्रेम कहानी' के अपने सह-कलाकार को एक 'ऐसे दिग्गज के रूप में याद किया जिन्होंने हर फ्रेम और हर दिल को रोशन किया।'

अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में बच्चन ने लिखा, "धरम जी... महानता के प्रतीक थे, वह न केवल अपनी सुविख्यात शारीरिक उपस्थिति के लिए बल्कि अपने विशाल हृदय और उसकी सबसे प्यारी सादगी के लिए भी हमेशा याद आएंगे। वह अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू लाए थे जहां से वह आए थे और इसके प्रति हमेशा सच्चे बने रहे। एक ऐसी बिरादरी में वह अपने शानदार करियर के दौरान बेदाग रहे, जिसने हर दशक में बदलाव देखे। बिरादरी बदली... पर वह नहीं।"

बच्चन ने कहा कि धर्मेंद्र की "मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी" उनके आसपास आने वाले सभी लोगों पर छा जाती थी। बच्चन ने कहा कि इस तरह के गुण इस पेशे में दुर्लभ हैं।

अभिनेता ने लिखा, "हमारे आस-पास का वातावरण खाली हो गया है... एक शून्य जो हमेशा खाली ही रहेगा... प्रार्थनाएं।"

धर्मेंद्र ने 1975 की क्लासिक फिल्म 'शोले' में अमिताभ बच्चन के निभाए किरदार 'जय' के साथ 'वीरू' की प्रसिद्ध भूमिका निभाई थी और "ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे" गीत के माध्यम से परदे पर दोस्ती को परिभाषित किया था।

नसीरुद्दीन शाह ने 1985 में आई जेपी दत्ता की फिल्म ‘गुलामी’ का पोस्टर शेयर करते हुए ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा, “मैं पहली बार उस महान व्यक्ति से (धर्मेंद्र से) मिला था। मुझे इस फिल्म के अलावा उनके साथ दो अन्य फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला। धर्मेंद्र के जाने से खाली हुई जगह को भरना नामुमकिन है। मैं उनसे मिले स्नेह को संजोकर रखता हूं। हर कोई 60 साल तक लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता। उनकी आत्मा को शांति मिले। आमीन।”

शाहरुख ने धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा, ‘‘न सिर्फ़ उनके परिवार के लिए, बल्कि दुनिया भर के सिनेमा और फिल्मप्रेमियों के लिए उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। आप अमर हैं... और आपकी आत्मा आपकी फिल्मों और आपके खूबसूरत परिवार के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी। आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा।’’

अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘‘ एक प्रतीक जिसने एक युग को परिभाषित किया। आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे जो बहुत दयालु, प्रेमपूर्ण, दयालु और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार और दिग्गज में से एक था। जब मैं उन्हें नहीं जानती थी तब भी मैं उनसे प्यार करती थी और जब मैं उनसे मिली तो मैं उनसे और भी अधिक प्यार करने लगी।’’

गायिका श्रेया घोषाल ने कहा कि धर्मेंद्र की विरासत कलाकारों और दर्शकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

कैंसर का इलाज करा रहीं अभिनेत्री नफीसा अली ने अपने 'यमला पगला दीवाना' और 'लाइफ इन ए मेट्रो' के सह-कलाकार के लिए एक भावुक नोट लिखा।

नफीसा अली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘ धरम, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और तुम्हारे प्यारे परिवार को शक्ति मिले। यह एक दुखद दिन है। शांति से रहो।’’

'शोले' में धर्मेंद्र के साथ काम करने वाले सचिन पिलगांवकर ने अभिनेता को 'अभूतपूर्व' करार दिया।

सचिन पिलगांवकर ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमें धरम जी की कमी जरूर खलेगी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। इस खास शख़्सियत, धर्मेंद्र नाम की इस खास शख्सियत को कोई नहीं भूल पाएगा।’’

अभिनेत्री किरण खेर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘‘धरमजी चले गए। हमारे अद्भुत, जीवंत, हर मौसम में काम करने वाले हीरो। मुझे उनके साथ 'अपने' में काम करने का सौभाग्य मिला था। उनके साथ आईजीटी का एक सीजन भी किया था। वे बहुत सहज, विनोदी और गर्मजोशी से भरे थे। सभी के प्रिय थे। प्रिय धरमजी, आपकी आत्मा को शांति मिले। यादों के लिए शुक्रिया। आपकी कमी खलेगी।’’

अभिनेता आयुष्मान खुराना, अरशद वारसी, सोनू सूद, अभिनेत्री महिमा चौधरी और पूनम ढिल्लो के अलावा फिल्म जगत के कई अन्य कलाकारों ने धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

