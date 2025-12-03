रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ का नया गाना ‘ईजी-ईजी’ रिलीज, दिलजीत की आवाज ने किया फैंस पर जादू

मुंबई, 03 दिसंबर (वेब वार्ता)। रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ का नया गाना ‘ईजी-ईजी’ रिलीज हो चुका है।

रिलीज के साथ ही गाना सोशल मीडिया पर छा गया है। पंजाबी सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ की आवाज ने गाने के साथ पूरा न्याय किया है। इस गाने को ‘धुरंधर’ का ‘गैंगस्टर एंथम’ कहा गया है।

रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के नए गाने के रिलीज की जानकारी दी है। गाने में रणवीर का एक्शन अवतार देखने को मिल जा रहा है, जो चेहरे पर खतरनाक स्माइल के साथ दुश्मनों को बंदूक से छलनी कर रहे हैं।

गाने में रणवीर के चेहरे पर कई अलग-अलग एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं, जो मिनटों में बदल रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्टर ने अपने किरदार को जीवंत करने के लिए पूरी जान लगा दी है।

फिल्म के इस गैंगस्टर एंथम को दिलजीत सिंह दोसांझ और शाश्वत सचदेव ने गाया है और रैपर हनुमानकाइंड के रैप ने गाने में जान डाल दी है। गाने के लिरिक्स भी राज रंजोध और हनुमानकाइंड ने लिखे हैं।

फिल्म ‘धुरंधर’ रिलीज से पहले ही विवाद में है। फिल्म को लेकर तब विवाद हुआ जब शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने मामला सेंसर बोर्ड के पाले में डाल दिया। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को आदेश दिए कि वे फिल्म को सर्टिफिकेट देते हुए इस मामले की भी जांच करें।

सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की परमिशन दे दी है, लेकिन फिल्म में कई कट और बदलाव करने के लिए कहा गया है। सेंसर बोर्ड ने साफ किया है कि फिल्म का मेजर मोहित शर्मा के जीवन से कोई लेना-देना नहीं है।

फिल्म पूरी तरह फिक्शन है। फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि फिल्म मेजर मोहित से प्रेरित नहीं है। इस फिल्म को बनाने में आदित्य धर को लगभग 3 साल लगे हैं।

फिल्म की कहानी, रिसर्च और फिल्म की स्टारकास्ट और बजट निर्धारित करने की जद्दोजहद में 2 साल ऐसे ही निकल गए। अब जाकर ये फिल्म पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी।