लगा जैसे मैंने फिर से अपने पिता को खो दिया: धर्मेंद्र के निधन पर कपिल शर्मा

मुंबई, 26 नवंबर (भाषा) अभिनेता-हास्य कलाकार कपिल शर्मा ने बुधवार को कहा कि वह वयोवृद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े थे और उनके निधन से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपने पिता तुल्य व्यक्ति को खो दिया हो।

धर्मेंद्र का 89 वर्ष की आयु में सोमवार को निधन हो गया था। उनके निधन के बाद फिल्म उद्योग से जुड़े कई लोगों ने उनके साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव और अभिनेता की दरियादिली के किस्से साझा किये।

अपनी फिल्म "किस किसको प्यार करूं 2" के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र जैसी शख्सियत अब दोबारा नहीं होगी।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "धरम जी मेरे लिए क्या थे, यह सब जानते हैं। हर कोई ऐसा महसूस कर रहा है जैसे उसने परिवार के सदस्य को खो दिया हो।"

कपिल ने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, "मैंने 22 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मुझे उनके साथ ज्यादा समय बिताने का अवसर नहीं मिला। इसीलिए (धर्मेंद्र के निधन से) मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने पिता को दूसरी बार खो दिया। यह सच है कि जो लोग वास्तव में अच्छे होते हैं, आप हमेशा उनके साथ थोड़ा और समय चाहते हैं। वह राजा की तरह जिए।"

शर्मा ने याद किया कि जब उनका शो "द कपिल शर्मा शो" 2016 में शुरू हुआ था तो धर्मेंद्र फिल्म उद्योग से जुड़े पहले व्यक्ति थे जो बिना किसी सवाल के शो में मेहमान बनने को राजी हुए थे।

उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार मुंबई आया और शो शुरू कर रहा था, तब कोई भी ‘सेलिब्रिटी’ आने को तैयार नहीं था।"

कपिल ने बताया कि जब उन्होंने धरम पाजी को फोन करके निवेदन किया तो वह अपनी फिल्म की रिलीज की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद तुरंत तैयार हो गए।

शर्मा ने कहा, "मैंने उनसे कहा, 'पाजी, मैं पहली बार शो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे मेहमान हों।' उन्होंने अपनी टीम के सदस्य से कहा, 'यह मेरा बेटा है चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए एक तारीख निकालो'।"

कपिल शर्मा की फिल्म "किस किसको प्यार करूं 2" 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

