बॉक्स ऑफिस पर छाई अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2

मुंबई, 20 नवंबर (वेब वार्ता)। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीत रही है।

लव रंजन के निर्देशन में बनी यह फिल्म 14 नवंबर को रिलीज हुई थी और रिलीज़ के 6 दिन बाद भी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं, ग्लोबली भी फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है।

सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, दे दे प्यार दे 2 ने रिलीज़ के छठे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन बढ़कर 47.75 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

हालांकि वीकडेज़ में कमाई की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन वीकेंड पर एक बार फिर उछाल की पूरी उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म शुक्रवार से पहले ही 50 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है।

अजय और रकुल की दे दे प्यार दे 2 ने दुनियाभर में कमाल कर दिया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, रिलीज़ के सिर्फ 6 दिनों में फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 68.5 करोड़ रुपये की कमाई की है।

इस प्रदर्शन के साथ अजय की पिछली फिल्म सन ऑफ सरदार 2, 66.01 करोड़ का रिकॉर्ड टूट गया है। अब दे दे प्यार दे 2 की निगाह सिद्धार्थ मल्होत्रा की परम सुंदरी 84.29 करोड़ के रिकॉर्ड पर है। फिल्म में आर माधवन और जावेद जाफरी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए हैं।

