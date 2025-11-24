लोकतेज WhatsApp channel
भारत

धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति: राष्ट्रपति

धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति: राष्ट्रपति

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर सोमवार को दुख जताया और कहा कि उनका जाना भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है तथा उनकी विरासत युवाओं को प्रेरित करती रहेगी।

धर्मेंद्र का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे।

राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र ने अपने दशकों लंबे शानदार करियर के दौरान कई यादगार फिल्में दीं। भारतीय सिनेमा की एक महान हस्ती के रूप में वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।’’

